Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Quá trình điều tra xác định, Ma Đình Hiệp là đối tượng đã có 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hiệp sống lang thang không có nơi ở và nghề nghiệp cố định.

Đối tượng Ma Đình Hiệp bị bắt giữ khi đang điều khiển xe máy đi tiêu thụ. Ảnh: Văn Tiến

Ngày 5-6, Hiệp đến khu vực thôn Châu Khê (xã Đak Yă, huyện Mang Yang) thì thấy 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave để ở bãi đất trống không có người trông coi. Trên chiếc xe còn cắm chìa khóa nên Hiệp đã “ngựa quen đường cũ”, trộm chiếc xe trên rồi bỏ trốn.

Sau đó, anh Khưih (SN 1970, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) là chủ nhân của chiếc xe này đã đến Công an xã Đak Yă trình báo mất cắp xe.

Nhận được tin báo, Công an xã Đak Yă đã phối hợp cùng Công an thị trấn Kon Dỡng và Công an xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) khẩn trương xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Hiệp khi đối tượng đang điều khiển chính chiếc xe trộm cắp được đi tiêu thụ.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiệp về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời trao trả chiếc xe máy cho anh Khưih. Lực lượng Công an cũng cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân tránh để đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi trộm cắp.