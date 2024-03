Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

(GLO)- Chiều 2-3, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Hiếu (SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 26-2, Công an huyện Ia Grai nhận được tin báo về việc em V.T.M.L. (SN 2008, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) là học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn huyện đi học từ ngày 24-2 bằng xe máy nhưng đến trưa 26-2 vẫn chưa về nhà. Phía gia đình không thể liên lạc được với em L. và em cũng không đến trường vào chiều 24-2.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ia Grai đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm và phát hiện nữ sinh này đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Ia Kha với Trần Ngọc Hiếu. Qua làm việc, Công an huyện Ia Grai xác định, Hiếu và L. có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 24-2, Hiếu đã rủ L. trốn nhà đi chơi và ở lại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Ia Kha. Tại đây, Hiếu đã thực hiện hành vi giao cấu với em L. Với những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Ia Grai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Hiếu về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.