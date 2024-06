Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt đối tượng Lương Đức Nguyên, trú thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ 6 bánh heroin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở phường An Phú, thị xã An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hoàn” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.