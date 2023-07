(GLO)- Sáng 11-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2023 (tính từ 15-12-2022 đến 14-6-2023), toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 762 vụ, giảm 484 người chết và giảm 214 người bị thương. Bên cạnh 43 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm (trong đó có 8 địa phương giảm trên 40%) thì vẫn còn 17 tỉnh, thành phố trong cả nước có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này có 4 tỉnh có số người chết tăng 70% trở lên là Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2023, công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề đã xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 3.251 tỷ đồng; tước trên 328 ngàn giấy phép lái xe, tạm giữ gần 530 ngàn phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm tăng hơn 300 ngàn trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 1.600 tỷ đồng (tăng 98,9%). Cùng với đó, Cục quản lý chuyên ngành và Thanh tra các Sở Giao thông-Vận tải đã thực hiện gần 39.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 24.427 vụ với số tiền trên 149 tỷ đồng; tạm giữ 113 ô tô; đình chỉ hoạt động 33 bến và 102 phương tiện thủy nội địa.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, các ngành, các cấp của tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa TNGT ngay tại địa bàn cơ sở. Đáng chú ý là các cấp ngành đã tuyên truyền trực tiếp hơn 8.000 lượt, với gần 500.000 lượt người tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị; vận động cá biệt hơn 12.000 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự ATGT.

Đặc biệt, đã rà soát, xử lý, đề xuất xử lý 22 vị trí tiềm ẩn TNGT, bất cập trong tổ chức giao thông và 2 điểm đen mới phát sinh; tổ chức kiểm tra hiện trạng hệ thống ATGT và công tác bảo trì đường bộ trên hệ thống để chỉ đạo có giải pháp nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống đường huyện do cấp huyện quản lý. Nhờ đó, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 165 vụ TNGT, làm 112 người chết và 111 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 12 người chết, giảm 26 người bị thương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, ít nhất 5% so với năm 2022, các bộ, ngành và địa phương cần thực hiện tốt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong tình hình mới. Ủy ban ATGT Quốc gia cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề lái xe vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma tuý; vi phạm tải trọng và kích thước thành, thùng xe; quan tâm xử lý trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ khi để thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, nhất là các trường hợp gây TNGT.

Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trước và trong mưa lũ, nhất là các tuyến quốc lộ qua địa hình đèo, dốc có nguy cơ sạt lở. Mặt khác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý các bộ, ngành và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong quý III-2023.