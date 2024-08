Sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”

(GLO)-

Chiều 13-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi Teo, SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.