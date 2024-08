Giữ sạch “vùng xanh” nơi biên giới - Kỳ 3: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy

(GLO)- Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, với quyết tâm xây dựng “vùng xanh” nơi biên giới, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm ma túy.

Đồng thời, lực lượng Công an đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý, đưa đi cai nghiện bắt buộc hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy.

Kiểm soát chặt đối tượng sử dụng ma túy

Xã Ia O (huyện Ia Grai) có diện tích rộng, dân cư thưa thớt. Mùa mưa làm cho vùng biên viễn vốn vắng vẻ càng trở nên cô quạnh hơn.

Thiếu tá Trần Viết Hùng-Trưởng Công an xã Ia O đang chú tâm làm việc thì bất ngờ chuông điện thoại reo. Đó là nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân về trường hợp Ksor H. (17 tuổi) vừa mới đi lao động tự do từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương. H. là trường hợp nằm trong diện quản lý của cơ quan Công an. Lập tức, tổ công tác 4 người gồm Công an và Bộ đội Biên phòng nhanh chóng có mặt tại nhà để mời H. đến kiểm tra ma túy.

Khi phát hiện H. dương tính với chất ma túy, Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ để tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị yêu cầu bố mẹ của H. viết cam kết quản lý chặt chẽ, không để H. tiếp tục vi phạm.

Ksor H. khai nhận: “Em vào tỉnh Bình Dương lao động. Trong lúc dự đám cưới của người thân, các bạn cùng lứa rủ đi hát karaoke. Sau đó, em có sử dụng ma túy. Em biết hành vi này là sai trái nên thành khẩn khai báo và hứa quyết tâm từ bỏ, không tham gia sử dụng ma túy nữa”.

Thiếu tá Hùng cho biết: “Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu, triển khai một cách chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác. Trong đó, Công an xã phối hợp với tổ công tác Bộ đội Biên phòng và các đơn vị chức năng tiến hành test ma túy đối với 72 trường hợp nghi vấn.

Qua đó, đơn vị phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý. Công an xã cũng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy (Công an huyện Đức Cơ) lập hồ sơ đưa 3 đối tượng khác đi cai nghiện bắt buộc”.

Công tác rà soát, kiểm tra, quản lý những trường hợp từng tham gia sử dụng ma túy trên địa bàn 3 xã biên giới của huyện Đức Cơ cũng được triển khai quyết liệt, bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực. Từ khi triển khai kế hoạch chuyển hóa, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, số trường hợp xác định sử dụng ma túy và nghi vấn được quản lý chặt chẽ.

Trung tá Nguyễn Lê Hồ Tân Ảnh-Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: “Để thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, chúng tôi đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Trong đó, xác định công tác kiểm soát, ngăn chặn đối tượng sử dụng ma túy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì không có “cầu” thì ắt sẽ không có “cung”. Hiện nay, việc nắm, quản lý, kiểm soát các trường hợp nghi vấn sử dụng ma túy tại các thôn, làng gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều trường hợp đi lao động tại các tỉnh phía Nam trở về địa phương, kể cả các trường hợp từ địa phương khác đến các xã biên giới để lao động cũng phải được xác minh, kiểm tra để xác định có liên quan đến ma túy hay không.

Nhiệm vụ của đơn vị cũng như Công an các xã còn nhiều gian nan, vất vả. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, chúng tôi tiếp tục nỗ lực phối hợp tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

“Chặt đứt” nguồn cung

Trong gần 7 tháng triển khai kế hoạch, Công an các xã biên giới phối hợp với các đội nghiệp vụ và đơn vị chức năng tiến hành điều tra, phát hiện 7 vụ liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt giữ trên 10 đối tượng liên quan.

Điển hình là vào khoảng 19 giờ ngày 6-7-2024, Công an xã Ia Púch phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Prông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Cứ (34 tuổi, trú tại xã Ia Púch) khi đang tàng trữ hơn 0,5 gram ma túy. Cứ là đối tượng thường xuyên sinh sống ở xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) nên công tác đấu tranh, mở rộng điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cứ khai nhận: “Tôi có nhà ở xã Ea Hiao và có rẫy ở xã Ia Púch nên thường xuyên đi về. Tôi đã nhiều lần sử dụng ma túy. Vừa qua, tôi có mua ma túy của một đối tượng ở huyện Ea H’leo sau đó mang về cất giấu ở chòi rẫy. Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái nên thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Nói về công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ đối tượng Cứ, Trung tá Đỗ Quang Vinh-Phó Trưởng Công an xã Ia Púch-cho biết: “Nhận được chỉ đạo về việc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ đối tượng Cứ, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của đối tượng, chúng tôi đánh giá Cứ rất tinh vi, cất giấu ma túy ở nhiều vị trí khác nhau. Bên cạnh đó, đối tượng cư trú ở nhiều nơi và thường xuyên thay đổi chỗ ở, khi trở về xã Ia Púch luôn thể hiện là công dân tốt.

Mặc dù đối tượng khai mua ma túy về để sử dụng nhưng không loại trừ hành vi chia nhỏ bán cho người khác để kiếm lời. Khi vụ án được điều tra làm rõ, chính quyền địa phương và người dân đánh giá rất cao”.

Còn tại huyện Đức Cơ, lực lượng Công an xã đã phối hợp bắt, khởi tố 4 vụ/9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, một số đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Điển hình là vào ngày 28-6-2024, tại làng Bi (xã Ia Dom), Công an huyện và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng Rơh Ma Thức (21 tuổi) và Ksor Loan (17 tuổi, cùng trú tại xã Ia Dom) khi đang tàng trữ 4 gói ma túy. Thức và Loan khai nhận đã mua số ma túy đá từ 1 đối tượng không quen biết về sử dụng và bán cho các đối tượng khác. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy và các tang vật khác liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 14-6, tổ tuần tra của xã Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực làng Tung đã phát hiện R.M.Đ. (26 tuổi) có biểu hiện nghi vấn. Qua test nhanh, Đ. dương tính với chất ma túy.

Từ lời khai của Đ, Công an xã Ia Nan nhanh chóng phối hợp khám xét nơi ở của Doãn Hữu Hùng (27 tuổi, trú tại làng Ia Kle, xã Ia Nan) thì phát hiện 11 gói nhỏ chứa tổng cộng 21 gram ma túy đá và 17,6 triệu đồng, là số tiền đối tượng bán ma túy kiếm được. Hùng là đối tượng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và vừa mãn hạn tù.

Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng Công an huyện Đức Cơ-thông tin: “Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an huyện với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và lực lượng Bộ đội Biên phòng được thực hiện hết sức chặt chẽ.

Trong đó, lực lượng Công an 3 xã biên giới của huyện luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm tình hình tội phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triệt phá thành công các vụ án ma túy.

Phát huy kết quả đã đạt được, Công an huyện sẽ bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác với mục tiêu cao nhất là không để ma túy tồn tại trên địa bàn các xã biên giới”.