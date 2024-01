Phát động xây dựng xã biên giới Ia O sạch về ma túy

(GLO)- Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từng là “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, đến nay, xã không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).