Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ huynh lùi xe trong sân trường khiến một học sinh lớp 2 tử vong.

(GLO)- Một phụ nữ ở Đắk Nông bị khởi tố tội trốn thuế do bán 5 lô đất giá 15,9 tỷ đồng nhưng kê khai hợp đồng chỉ có 840 triệu đồng.

Công an TP HCM đã bắt DJ Bé Vi cùng 18 đồng phạm và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông trùm Trung "ngọng".

(GLO)- Từ tháng 6 đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập chiến công khi bắt giữ, vận động 6 đối tượng bị truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Bị can Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.