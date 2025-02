Quên rút chìa khóa, chiếc xe máy “bốc hơi” sau 20 giây

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.