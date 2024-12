Pleiku: Xử phạt hơn 75 triệu đồng về an toàn thực phẩm trong năm 2024

Giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng. Ngay sau đó, Trưởng Công an quận Cầu Giấy - Đại tá Thành Kiên Trung báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh...