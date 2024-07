Pleiku tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng

Chủ trì kỳ họp có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.

Nhìn nhận những tồn tại, hạn chế

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung, trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp... đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút kêu gọi đầu tư đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; hoạt động văn hóa, thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã, phường còn bộc lộ những hạn chế, chưa theo dõi, bám nắm địa bàn, để xảy ra vi phạm.

Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 vẫn còn chậm so với yêu cầu như: Dự án đường Nguyễn Văn Linh, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh...; một số dự án phải rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn nhiều, chưa xử lý dứt điểm; công tác phối hợp của một số phòng, ban với UBND các xã, phường đôi lúc chưa tốt, thiếu chủ động.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Duy Thuân yêu cầu các cấp, các ngành cần thấy rõ trách nhiệm của mình trước những hạn chế, tồn tại để quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”

Tại buổi thảo luận tổ diễn ra vào chiều 16-7, các đại biểu đã tập trung phân tích, mổ xẻ những tồn tại, hạn chế cũng như đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và một số vấn đề liên quan khác.

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Pleiku sẽ xem xét và quyết định thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Tân Sơn và Biển Hồ.

Đại biểu Võ Thị Kiều Dung-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Pleiku-cho rằng: Việc thành phố chậm triển khai hoàn thiện và thông qua quy hoạch phân khu các xã, phường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án trên địa bàn.

Vì vậy, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục và đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch này nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt tại một số tuyến đường trên địa bàn đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhất là tuyến đường Phạm Văn Đồng (trước Trường THCS Phạm Hồng Thái).

“Vừa qua, trên địa bàn mới chỉ xuất hiện mưa lớn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đã gây ngập lụt rất nghiêm trọng tại khu vực đường này; nếu không được khắc phục sớm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của phụ huynh, học sinh khi bước vào năm học mới. Do đó, UBND TP. Pleiku cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm”-đại biểu Võ Thị Kiều Dung đề nghị.

Đồng quan điểm, đại biểu Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Thế-cho rằng: Bên cạnh đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu các xã, phường, UBND thành phố cũng cần quyết liệt hơn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Còn đại biểu Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring-nêu ý kiến: “Đoạn đường cầu Quyết Tiến đã được thông xe từ trước Tết Nguyên đán, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, 2 đường gom tại khu vực cầu Quyết Tiến đến thời điểm này chưa hoàn thành, trong khi mùa mưa đến đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân tại khu vực này.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 đường gom này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị”.

Theo đại biểu Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội Thương: Kè chống sạt lở suối Hội Phú là dự án trọng điểm của tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho TP. Pleiku. Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện công trình kéo dài nên chưa thể bàn giao cho đơn vị liên quan quản lý. Do đó, môi trường ở khu vực bờ kè suối Hội Phú khá nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

“Tôi đề nghị UBND thành phố trong thời gian chưa bàn giao cho đơn vị liên quan quản lý thì cũng cần nghiên cứu bố trí kinh phí giao các đơn vị chức năng tiến hành vệ sinh, đảm bảo môi trường tại khu vực này”-đại biểu Trần Văn Phúc nói.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đức Chín nhìn nhận: Qua giám sát, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn có một số dự án tiến độ thực hiện khá chậm so với kế hoạch như đường Nguyễn Hữu Huân, Chi Lăng…; cùng với đó là các dự án khắc phục tình trạng nút thắt cổ chai tại các đường: Nguyễn Tất Thành, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định. Ủy ban nhân dân thành phố cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.