Pleiku nhận giải thưởng Sáng Kiến Bloomberg Philanthropies về an toàn giao thông quốc tế

(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku là 1 trong 5 đơn vị trên toàn thế giới được Quỹ Bloomberg trao giải thưởng Sáng Kiến Bloomberg Philanthropies về an toàn giao thông Quốc tế. Giải thưởng được trao tại TP. New York (Hoa Kỳ) ngày 12-6.

Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp và cam kết của UBND TP. Pleiku trong triển khai Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”.

Sáng Kiến Bloomberg Philanthropies về an toàn giao thông Quốc tế là giải thưởng uy tín và danh giá trong lĩnh vực phòng, chống và giảm thiểu các thương tổn do tai nạn giao thông đường bộ gây ra.

Giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức đã có những hoạt động nhằm cải thiện môi trường giao thông đường bộ trên toàn thế giới, đồng thời công nhận việc thực thi các giải pháp an toàn giao thông đường bộ tiêu biểu làm hình mẫu cho các thành phố khác thực hiện theo; là bước đi táo bạo để giảm thiểu tử vong do giao thông ở trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Được biết, Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” do Quỹ AIP tài trợ được triển khai từ tháng 4-2018 đến tháng 10-2023 tại 31 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Pleiku, thuộc Chương trình Botnar-Thách thức An toàn đường bộ cho trẻ em.

Các hoạt động của Dự án góp phần cải tạo hạ tầng đường bộ khu vực trường học như: cổng trường được bố trí một cách phù hợp với địa hình giao thông, thông thoáng, có vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ, vỉa hè, lan can inox để tách lối đi bộ và khu vực đậu xe cho phụ huynh, biển báo giao thông thông báo giới hạn tốc độ theo mốc chuẩn an toàn giao thông quy định…

Hiện mô hình khu vực trường học an toàn được UBND TP. Pleiku tiếp tục triển khai nhân rộng tại các trường mầm non và trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku.