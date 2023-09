Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm, trong đó có các người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế, hot TikToker bán dâm.

Sáng 15-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch làm việc trực tiếp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Cựu thiếu tá công an huyện ở Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì 'móc nối' với người bên ngoài làm hồ sơ xe có dấu hiệu tẩy xóa để nhận hối lộ.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phan Thị Ngọc Hà (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Lê Vinh (SN 1990, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê), Võ Mạnh Nhất (SN 1978) và Vũ Thị Yến (SN 1987, cùng trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.