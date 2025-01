Pleiku chuẩn bị chu đáo các điều kiện để người dân đón Tết vui tươi, an toàn

(GLO)- Thời điểm này, TP. Pleiku đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để người dân đón Tết vui tươi, an toàn. Đặc biệt, thành phố chú trọng chăm lo gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Đầu tư chỉnh trang đô thị

Sau thời gian cải tạo, nâng cấp Công viên Diên Hồng, đến nay, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Ất Tỵ 2025.

Dự án được chính quyền thành phố đầu tư hơn 31 tỷ đồng với các hạng mục chính như: bờ kè, lan can bờ hồ, đường dạo quanh hồ, nâng cấp mở rộng đường chính, lát đá bazan một số vị trí, nhà vệ sinh, hệ thống điện chiếu sáng, cống dẫn nước thải, bãi đậu xe, cầu dạo bộ… Công trình không những đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng phong phú, đa dạng của người dân mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Việc chính quyền thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp Công viên Diên Hồng khiến người dân rất vui mừng. Bà Huỳnh Thị Tùng (tổ 9, phường Ia Kring) phấn khởi cho biết: “Công viên có diện tích rộng, nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Người dân chúng tôi rất vui mừng khi Công viên được thay áo mới, với thiết kế theo hướng mở, hiện đại. Đây sẽ là một trong những điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán này”.

Công viên Diên Hồng sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: Đ.T

Theo ông Võ Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku: Trong năm 2024, thành phố đã đầu tư chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè 12 tuyến đường gồm: Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Nguyễn Hữu Huân, Phạm Văn Đồng, Lê Lợi, Nguyễn Viết Xuân, Trần Khánh Dư, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, Đào Duy Từ, Nguyễn Thị Định. Tổng chiều dài là 11,642 km, diện tích vỉa hè 64.648 m2 với tổng kinh phí hơn 143 tỷ đồng. Việc thay mới đá lát vỉa hè mang lại diện mạo khang trang cho thành phố trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân, từ ngày 15 đến 28-1 (từ 16 đến 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), thành phố tổ chức chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại 3 địa điểm gồm: khu hội chợ triển lãm tỉnh do UBND phường Tây Sơn tổ chức và quản lý với quy mô 298 lô; khu hội chợ triển lãm tỉnh (cũ), số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, do UBND phường Ia Kring tổ chức và quản lý có 154 lô; khu vực bờ kè chống sạt lở suối Hội Phú do UBND phường Hội Thương tổ chức và quản lý với 170 lô.

Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các phường đảm bảo công tác an ninh trật tự tại chợ hoa, cung cấp đầy đủ điện, nước và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người kinh doanh hoa cây cảnh.

Cùng với đó, thành phố cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, Công an phường và lãnh đạo phường phụ trách chợ hoa đến người kinh doanh để người dân kịp thời phản ánh các thông tin khi cần thiết.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai chăm sóc cây xanh. Ảnh: P.N

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp năm mới, Phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai lắp đặt đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với chủ đề “Cao nguyên xanh-khát vọng vươn xa” cũng như thiết kế đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 với những hình tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên kết hợp với linh vật của năm.

Ông Hoàng Minh Nghĩa-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho hay: “Phương án sử dụng hình ảnh linh vật của năm được cách điệu, gắn với trang phục đặc trưng của đồng bào Bahnar.

Ngoài ra, còn có nhiều điểm check-in trong đường hoa để phục vụ người dân và du khách. Bên cạnh đó còn lắp đặt hơn 450 chậu hoa tươi, 350 m2 hoa tươi tại các tuyến phố chính, Công viên Diên Hồng và Biển Hồ. Lắp đặt 7 khung “Chúc mừng năm mới 2025” trên cổng chào ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Các đơn vị dịch vụ công ích triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ trong dịp Tết”.

Chị Mai Thị Thu-Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai-chia sẻ: Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của chúng tôi. Bên cạnh chăm sóc, cắt tỉa cây xanh còn phải phụ giúp các đội khác để dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị thêm khang trang. Chúng tôi xác định tập trung 100% quân số để hoàn thành công việc trong đêm Giao thừa với phương châm “Đường phố hết rác mới về nhà đón Tết”.

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Pleiku: “Chăm lo người nghèo và gia đình chính sách là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của thành phố. Điều này tạo động lực, niềm tin để người nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống và đón Tết đầm ấm. Chính vì thế, hoạt động này đang được cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh với mục tiêu tất cả mọi gia đình đều đón năm mới thật nhiều ý nghĩa, vui tươi và đầm ấm”.

Nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp, UBND TP. Pleiku đã lên kế hoạch và chỉ đạo các ngành, đoàn thể và xã, phường chú trọng chăm lo Tết và thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và người nghèo.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố-thông tin: “Phòng đã chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tập trung rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng nhằm mang đến cho mọi người, mọi nhà một cái Tết an vui, đầm ấm. Chúng tôi cũng tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, quà tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”.

Toàn thành phố có hơn 1.800 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, khoảng 6.128 đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng được hỗ trợ quà Tết (300 ngàn đồng/suất). Ngoài ra, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố huy động tổ chức trao tặng quà để các gia đình có điều kiện đón Tết.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cũng như hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku và các đơn vị, câu lạc bộ, hội, nhóm thiện nguyện trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Gào. Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Văn Đố-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku-cho hay: Chăm lo người nghèo, người yếu thế, nhất là vào mỗi dịp Tết đến là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, thể hiện tấm lòng nhân ái, đùm bọc, sẻ chia. Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các đơn vị, câu lạc bộ, hội, nhóm thiện nguyện... tổ chức chương trình “Tết nhân ái” tại xã Gào nhằm giúp người nghèo, khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình với điểm nhấn là “Chợ 0 đồng” gồm 11 gian hàng. Thông qua các gian hàng, chương trình đã trao tặng 500 phần quà (mỗi phần quà hơn 500 ngàn đồng) đến người nghèo, khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn xã.

“Thực hiện phong trào Tết nhân ái, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp và trao tặng khoảng 2.000 phần quà cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”-ông Đố nhấn mạnh.

Năm 2024, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp hơn 620 triệu đồng hỗ trợ 6 hộ nghèo xây nhà tình nghĩa. Gia đình bà Đinh Thị Thảo (làng Mơ Nú, xã Chư Á) hàng chục năm nay phải thuê trọ vì không có tiền để xây nhà.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp bà xây dựng căn nhà mới. Căn nhà có diện tích 50 m2 với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Bà Thảo phấn khởi nói: “Mình rất vui mừng vì được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà vững chắc. Tết này, gia đình mình được ở trong căn nhà mới”.