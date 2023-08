Phú Yên: Mật phục bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Sơn Hòa đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển súng, đạn trái phép trên địa bàn.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/8, Công an huyện Sơn Hòa đã kiểm tra và phát hiện một nhóm đối tượng đang di chuyển từ khu vực rừng Bốn Tiếng (thuộc xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa) về trung tâm xã Phước Tân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên đã triển khai lực lượng mật phục kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Kpă Lơi (sinh 1969, trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đang tàng trữ một khẩu súng AR15 cùng 6 viên đạn; Kpă Gen (sinh 1994, trú tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa), Rơ Ô Vương (sinh 1991) và Rơ Ô Đương (sinh 1993) cùng trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai mỗi đối tượng tàng trữ một khẩu súng hơi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kpă Lơi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tiến hành lập biên bản tạm giữ số súng, đạn nêu trên; đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của Kpă Lơi.

Theo Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa, vụ việc đã được Công an huyện hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Yên thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.