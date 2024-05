Phú Thiện tiếp nhận 302 đơn vị máu an toàn

Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).