Hoạt động này do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 211 tổ chức. Với thông điệp “Hiến máu cứu người- Hãy hiến thường xuyên”, chương trình đã thu hút trên 600 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Ai cũng tranh thủ đến thật sớm đăng ký. Chưa tới 8 giờ nhưng khoảng 500 phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện đã được phát hết. Những người đến sau không có phiếu đành tiếc nuối hẹn lại dịp khác.

Là một trong những người đầu tiên hiến máu tình nguyện trong chương trình, chị Nguyễn Minh Hoàng (đường Trần Quốc Toản, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) cho biết: Hôm nay tôi cùng nhiều bạn bè đến tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay tôi đã có 8 lần hiến máu. Tôi thấy máu cần thiết cho người bệnh trong khi ngân hàng máu tại các bệnh viện còn hạn chế nên người dân tự nguyện hiến máu là vô cùng cần thiết để góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

“Bản thân tôi sau 8 lần hiến máu tình nguyện, tôi thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường nên tự tin đăng ký tham gia hiến máu. Tôi cũng tranh thủ vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu”- chị Hoàng nói.

Tranh thủ đăng ký hiến máu sớm để quay về trường kịp giờ làm việc, thầy Chu Văn Tiến-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) chia sẻ: Sáng nay tôi cùng một số thầy cô giáo đến tham gia hiến máu tình nguyện. Các thầy cô tranh thủ hiến máu sớm để còn kịp quay về trường giảng dạy.

“Tôi thấy việc hiến máu tình nguyện rất ý nghĩa, nhân văn và qua phong trào hiến máu góp phần tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân có trách nhiệm sẻ chia giọt hồng góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Hôm nay, có rất đông người đến hiến máu tình nguyện, công tác tổ chức rất tốt và mọi người đều rất vui vẻ, hăng hái tham gia hiến máu”- thầy Tiến cho hay.

Cùng với gần 20 bạn trong làng đến tham gia hiến máu trong sáng ngày 5-4, anh Siu Yao (làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) bộc bạch: Tôi biết thông tin chương trình nên hôm nay cùng mọi người đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là lần thứ 2 tôi đi hiến máu tình nguyện. Lần đầu thì hơi lo nhưng lần thứ 2 thì tự tin hơn nhiều vì biết việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. “Hiến máu rất ý nghĩa, quan trọng và từ những đơn vị máu thu được sẽ góp phần cứu sống nhiều tính mạng người bệnh cần máu nên tôi sẽ tiếp tục tham gia vào những lần sau”- anh Siu Yao nhấn mạnh.

Dù sắp xếp công việc để đến sớm đăng ký hiến máu nhưng được Ban Tổ chức thông báo đã phát hết phiếu đăng ký nên anh Nguyễn Thanh Hải (thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku) đành hẹn dịp khác sẽ tham gia. Anh Hải cho hay: Hôm nay không hiến được thì mình để dịp khác hoặc nếu có trường hợp nào cần máu cấp cứu khẩn cấp và phù hợp các điện kiện thì mình sẽ không ngần ngại trao đi.

Mục tiêu đặt ra trong chương trình hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện là phấn đấu đạt tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn. Kết quả, Ban Tổ chức đã thu được 580 đơn vị máu an toàn, vượt 80 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 451 đơn vị máu, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận 129 đơn vị máu. Được biết, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 17.100 đơn vị máu an toàn. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 5.500 đơn vị máu an toàn, đạt trên 32% so với kế hoạch đề ra và góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thông tin: Chương trình hiến máu Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 diễn ra trong sáng 5-4 với thông điệp “Hiến máu cứu người-Hãy hiến thường xuyên” đã thành công và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác tổ chức đảm bảo theo quy định, trật tự, an toàn, người dân đến hiến máu không phải chờ đợi lâu. Số lượng máu Ban Tổ chức tiếp nhận được vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Cao Xuân Nam, do số lượng máu nếu tiếp nhận nhiều và chỉ bảo quản trong thời gian ngắn nên lấy nhiều mà không sử dụng hết sẽ rất lãng phí, vì vậy chỉ tiêu tiếp nhận máu cũng hạn chế. “Hôm nay một số người dân đến tham gia nhưng chưa được hiến máu, Ban Tổ chức xin cảm ơn và mong mọi người hết sức thông cảm, hẹn mọi người trong các đợt hiến máu tiếp theo”- ông Nam chia sẻ.