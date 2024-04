Gia Lai: Trên 600 người đăng ký hiến máu hưởng ứng “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”

Tin liên quan Gia Lai phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu trong Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4)

Với thông điệp “Hiến máu cứu người-Hãy hiến thường xuyên”, hoạt động đã thu hút trên 600 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Trước khi tham gia hiến máu, mọi người đều được khám sàng lọc sức khỏe theo quy định. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 580 đơn vị máu an toàn, vượt 80 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 451 đơn vị máu, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận 129 đơn vị máu.

Được biết, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 17.100 đơn vị máu an toàn. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 5.500 đơn vị máu an toàn, đạt trên 32% so với kế hoạch đề ra và góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.