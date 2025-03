Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác cấp lý lịch tư pháp và cấp, đổi giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế và Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác cấp lý lịch tư pháp và thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ ngày 1-3-2025, lực lượng Công an tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành, trong đó có nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp, đổi giấy phép lái xe; bắt đầu vận hành từ ngày 3-3.

Ghi nhận ngày đầu vận hành, hoạt động hệ thống đảm bảo thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Các hình thức tiếp nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm: cấp qua ứng dụng VNeID; cấp qua cổng dịch vụ công; cấp qua hoạt động bưu chính hoặc đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) và Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra việc thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nông Hòa

Trong ngày 3-3, nhiều công dân đã đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Với tinh thần kết nối, phục vụ liên thông, Công an tỉnh đã tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện thủ tục.

Đối với lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông-Vận tải, chỉ trong ngày 3-3, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tiếp nhận cấp, đổi giấy phép lái xe cho 106 trường hợp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin cấp đổi tích hợp trên VNeID. Giấy phép lái xe sẽ được in khoảng 3 tháng tới đây sau khi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cấp phôi để phục vụ công tác cấp, đổi giấy phép lái xe và gửi về tận nhà cho người dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giấy phép lái xe của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường, chỉ phải đổi giấy phép lái xe khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe do Bộ Công an cấp.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong công tác cấp lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tư pháp, Sở Giao thông-Vận tải và Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực này; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc để hỗ trợ nhân dân thực hiện các thủ tục trực tuyến; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.