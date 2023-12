(GLO)- Nhờ áp dụng quy trình sản xuất 5S, xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên gắn với công tác thanh-kiểm tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

(GLO)- Sáng 16-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.