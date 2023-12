Thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Giáng sinh 2023

(GLO)- Từ ngày 19 đến 20-12, đoàn công tác do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo và đạo Tin lành tại TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện Đức Cơ, Krông Pa, Chư Sê nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chi hội Tin lành Ia Nueng, Cộng đoàn Phao Lô Thiên Ân (TP. Pleiku); Chi hội Tin lành buôn Phu Ma Nher, Giáo xứ Phú Bổn (Thị xã Ayun Pa); Chi hội Tin lành Plei Chan, Giáo xứ Chư Ty (huyện Đức Cơ); Chi hội Tin lành Chư Rcăm, Giáo xứ buôn Ơi Nu (huyện Krông Pa); Giáo xứ Ia Hlốp (huyện Chư Sê).

Tại các nơi đến thăm, trong không khí vui tươi chuẩn bị đón Giáng sinh 2023, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ đạo Công giáo và đạo Tin lành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan đã thông tin những kết quả triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2023 và ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành trong việc tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tín đồ phát huy tinh thần sống “Tốt đời-đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước” thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho người nghèo…

Các linh mục, mục sư và các vị chức sắc, chức việc đã cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Phạm Thị Lan đã quan tâm thăm hỏi và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.

*Từ 19 đến 21-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa đã đến thăm, chúc mừng tại 10 giáo xứ, 1 giáo họ và 11 Chi hội Tin lành Việt Nam (Miền Nam) đứng chân trên địa bàn huyện nhân dịp Giáng sinh 2023.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông tin về tình hình an ninh chính trị, kết quả phát triển về kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ, đồng bào giáo dân trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng mong muốn trong thời gian tới, các linh mục, mục sư tiếp tục động viên các chức sắc, chức việc, giáo dân, tín đồ phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn huyện. Giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng chung sức xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.