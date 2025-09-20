Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc tại xã Ia Hrú

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác, chiều 20-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, nắm bắt tình hình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại xã Ia Hrú.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Xã Ia Hrú được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số của 4 xã: Ia Dreng, Ia Hrú, Ia Rong và Hbông. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 93,65% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 57%.

Đến nay, xã Ia Hrú đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,23%. Về công tác trồng rừng, trên địa bàn xã đã trồng 65,2 ha đạt 71,65% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và quy hoạch được chú trọng. UBND xã đã hoàn tất việc lấy ý kiến Sở Xây dựng và dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 23-9-2025; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Chư Pưh triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk.

Từ 1-7 đến 31-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.262 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.169 hồ sơ.

Chủ tịch UBND xã Ia Hrú Trần Minh Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã nêu một số khó khăn về tài chính, đầu tư công, quản lý đất đai, bảo vệ rừng và công tác quản lý khu di tích lịch sử.

Đặc biệt, bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đo đạc từ năm 2000 còn sai lệch khá nhiều, dữ liệu đất đai mới số hóa khoảng 60%, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ trong giải ngân vốn, thẩm định quy hoạch, tăng cường cán bộ chuyên môn, bàn giao diện tích rừng, hoàn thiện hồ sơ di tích, giải quyết chế độ cho công chức nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP... Đồng thời, đề xuất tỉnh hỗ trợ đo đạc, số hóa hồ sơ đất đai, bố trí kinh phí sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thời gian qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao và khối lượng công việc lớn, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định pháp luật và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị địa phương cần rà soát, đánh giá lại các tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển để xây dựng lại quy hoạch phù hợp trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ thành xã Ia Hrú.

Trong đó, cần xác định rõ vị trí trung tâm xã mới với diện tích đủ lớn để đầu tư phát triển thành trung tâm hành chính, khu đô thị mới, hệ thống bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ… tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ia Hrú. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng giải quyết nhu cầu đất sản xuất, định hướng sinh kế cho người dân; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong nhân dân để có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ phát triển năm 2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị địa phương tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu, từ đó phân công cụ thể cho từng lĩnh vực, từng cán bộ phụ trách, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, các kiến nghị của địa phương cơ bản đã được các sở, ngành đã trao đổi, định hướng xử lý. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng công việc.