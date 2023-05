(GLO)- Ngày 27-5, Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị xã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng-chống tội phạm cho người dân làng Blang 1.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã xã Ia Dêr đã phát 100 tờ rơi tuyên truyền về phát luật cho người dân. Ngoài ra, cán bộ Công an xã đã phổ biến, tuyên truyền các nội dung gồm: phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; trộm cắp tài sản và một số biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm; các quy định của Luật Giao thông đường bộ, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; hướng dẫn các biện pháp phòng-chống cháy nổ, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy; hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Công an.

Thông qua tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.