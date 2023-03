Ngày 24-3, Ban An toàn giao thông huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho 50 người là cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân có phương tiện di chuyển bằng đường thủy trên địa bàn xã Ia O.

Tại lớp truyền thông, các học viên được các báo cáo viên đến từ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện và Hội LHPN huyện giới thiệu các văn bản quy định mới ban hành liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Dịp này, Ban An toàn giao thông huyện tặng 20 áo phao cho hội viên phụ nữ và người dân có phương tiện di chuyển bằng đường thủy ở xã Ia O.

Cùng ngày, Hội LHPN xã Ia O đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông” với 14 thành viên của làng Dăng. Ban Chủ nhiệm có 3 người; chị Puih Dung-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Trước đó, Ban An toàn giao thông huyện phối hợp Hội LHPN huyện truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ tại xã Ia Dêr.