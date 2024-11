Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa

Tham gia đoàn công tác còn có các ông, bà: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-thông tin: Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Dự ước tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) năm 2024 khoảng 6.957,7 tỷ đồng, đạt 100,8% nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đạt 11,38%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch đúng hướng.

Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) ước đạt trên 4.290 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước trên 3.960 tỷ đồng, tăng 10,42% so với năm 2023; giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 2.710 tỷ đồng, tăng 10,47% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn ước đạt 47,9 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết và đạt 117,8% kế hoạch tỉnh giao.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1.800 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên 122,5 tỷ đồng, bố trí cho 28 công trình, dự án; ước khối lượng giải ngân trên 124,4 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch vốn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Krông Pa đạt được trong năm 2024. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, trong năm, huyện đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước 51,95 triệu đồng, đạt 103,6% nghị quyết. Đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 1.950 hộ nghèo, chiếm 9,06%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,49%, vượt 0,49% nghị quyết; 3.005 hộ cận nghèo, chiếm 13,97%...

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo tiến độ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh nêu những khó khăn, tồn tại của địa phương. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, như: Công tác khám-chữa bệnh cho người dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tai nạn giao thông chưa được kéo giảm; tai nạn khác và vấn nạn tự tử vẫn ở mức cao.

Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ cơ sở thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 còn chậm. Công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế và giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai còn một vài trường hợp trễ hẹn.

Bên cạnh chia sẻ những khó khăn, thách thức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thời gian qua. Nhờ đó, kinh tế-xã hội huyện tiếp tục gặt hái được những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2024 với 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra (còn 1 chỉ tiêu về xếp loại Đảng bộ huyện chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại).

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ triển khai các bước theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa tiếp tục quán triệt và quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy cũng như các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với địa phương.

Bên cạnh những nội dung, chỉ tiêu đã đạt và vượt thì chúng ta cũng cần rà soát, đánh giá, đề ra các giải pháp để quyết liệt triển khai trong năm 2025, phấn đấu đạt các nội dung, chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo khí thế bước vào nhiệm kỳ mới.

Quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030). Đồng thời, sớm hoàn thành Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII để kịp thời lấy ý kiến Nhân dân và đại hội cấp dưới.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự trên tinh thần đúng tiến độ, có chất lượng, có đổi mới và có tính liên thông, thống nhất ở các cấp với nhau.