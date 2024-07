Phát hiện nhà thầu thảm bê tông 'dỏm' ở đường 213 tỉ

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ 5 người, thu 225 kg pháo nổ các loại.

Sau khi cài phần mềm dịch vụ công giả mạo do đối tượng tự xưng là cán bộ công an cung cấp, một người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bị cáo Trần Văn Thương (Giám đốc Công ty Lâm Hà Trúc - góp vốn tại Trung tâm Đăng kiểm 50-15D), Nguyễn Phương Nam (đăng kiểm viên - Phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm) và Nguyễn Thị Ngọc Bích (lao động tự do) xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Lệ Thương (trú tại 114/1/24 Lê Duẩn, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Mặc dù số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tình trạng xâm hại rừng ở huyện Kbang vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Ngô Nhựt Quân đã đến công an đầu thú.

Một đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng với sự tham gia của 16 đối tượng đã bị công an triệt phá.

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng đáng lo ngại, huyện Mang Yang đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng.