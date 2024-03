(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thu giữ nhiều loại phôi để làm giả các loại giấy tờ, sổ đỏ, bằng cấp, căn cước công dân và cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Gây rối trên tàu hỏa TP.HCM - Hà Nội, dọa 'chúng mày biết tao là ai chưa?' và đập vỡ cửa kính tàu, một hành khách say xỉn bị áp tải đến trụ sở công an phường và bị phạt hành chính.

Theo Bộ Công an, Tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và Tổ chức khủng bố "Người Thượng vì công lý" có chủ trương lôi kéo, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa bắt TikToker triệu view 'Tuấn Phò Mã'. Lý do bắt giữ người này sẽ sớm được công bố, sau khi công an làm rõ những hành vi vi phạm của TikToker này.