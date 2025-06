Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp Gia Lai đạt 10,9%

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Theo báo cáo của Sở Công thương, những năm qua lĩnh vực công nghiệp chế biến đã đạt được một số kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp đều tăng cả về số lượng cơ sở cũng như về sản lượng. Việc hình thành các vùng sản xuất cây trồng theo hướng tập trung, tạo nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà máy chế biến phát huy được công suất thiết kế, tạo ra các sản phẩm chủ lực, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp nói chung và giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nói riêng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, bước đầu phát huy tác dụng đã đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng đường tinh chế ước đạt 303.647 tấn (đạt 86,76% kế hoạch, tăng 14,05% so với cùng kỳ); sản lượng tinh bột sắn ước đạt 97.146 tấn (đạt 39,65% kế hoạch, giảm 3,79% so với cùng kỳ); sản lượng MDF ước đạt 13.662 m3 (đạt 30,36% kế hoạch năm và tăng 43,7% so với cùng kỳ); sản lượng sữa ước đạt hơn 20,6 triệu lít (đạt 48,74% kế hoạch, tăng 29,41% so với cùng kỳ); sản phẩm nước ép trái cây ước đạt 5.478 tấn (đạt 13,7% kế hoạch năm, giảm 37,32% so với cùng kỳ)…

Hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, đề xuất các giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Mặc dù công nghiệp chế biến đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh nhưng sức cạnh tranh chưa cao, chưa tận dụng được hết nguồn nguyên liệu nông sản trên địa bàn để sản xuất. Các ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp chế biến nông-lâm sản phát triển chưa bền vững, chưa có sự liên kết ổn định tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm. Việc chế biến một số sản phẩm nông sản chủ lực chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm thô chứ chưa sản xuất thành phẩm.

Doanh nghiệp công nghiệp chế biến tuy có phát triển về số lượng nhưng chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, trình độ công nghệ ở mức trung bình. Ngoài ra, việc thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề xung quanh thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong đó, đề xuất việc triển khai định hướng phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo về thổ nhưỡng, nguồn nước, thuận lợi trong việc triển khai cánh đồng lớn, có khả năng tăng năng suất, chất lượng để đảm bảo nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến. Đồng thời, đặt trọng tâm vào việc phát triển công nghiệp chế biến sâu, từng bước giảm dần tỷ trọng sản phẩm thô; thúc đẩy các dự án chế biến nông sản xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp địa phương, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp 10,9%, góp phần đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,06%, Sở Công thương đã nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025 của từng ngành công nghiệp, kế hoạch của từng sản phẩm công nghiệp chủ yếu; dựa trên kế hoạch nâng công suất hoạt động của các nhà máy lớn và định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, trên cơ sở tính toán cụ thể việc các nhà máy phát huy công suất hoạt động, nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại sẽ đóng góp vào giá trị tăng thêm đáng kể. Năm 2025, phấn đấu sản lượng đường tinh chế ước đạt 350.000 tấn (tăng 6,22% so với năm 2024); sản phẩm nước ép trái cây ước đạt 40.000 tấn (tăng gấp 2,21 lần so với 2024); sản lượng tinh bột sắn ước đạt 245.000 tấn (tăng 23,29% so năm 2024); sản phẩm MDF ước đạt 45.000 m3 (tăng 31,1% so với năm 2024); phân vi sinh ước đạt 40.000 tấn (tăng 4,1% so với năm 2024); chế biến sữa ước đạt 42,3 triệu lít (tăng 3,3% so với 2024)…