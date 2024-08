Ngày 18-8, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc điều tra, triệt phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rất tinh vi và xảo quyệt. Bước đầu, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng đều ở Ninh Bình.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh N.V.B. (sinh năm 1983) và anh P.V.M. (sinh năm 1987) cùng ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về việc bị một số đối tượng cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nên lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, ở thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Phạm Thị Hoài (sinh năm 1989, ở xóm 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1996, ở thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Bùi Anh Tuấn (có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” năm 2020) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng khác tìm các lý do để đến làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, các đối tượng này tìm cách gợi ý, tạo ra tình huống để đưa những người có chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc mắc sai phạm, rồi sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bí mật làm tài liệu khống chế và đe dọa, tống tiền. Nếu không đưa tiền, nhóm đối tượng này sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Theo NGUYỄN QUỐC (SGGPO)