Một đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí thế thao quy mô lớn do 3 người ở TP HCM cầm đầu đã giao dịch trót lọt hơn 2.000 khẩu súng, đạn qua mạng vừa bị lực lượng công an triệt phá

Ngày 5-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng quy mô lớn với hàng ngàn giao dịch mua bán vũ khí "nóng" đã được thực hiện.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 2-4, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án trên, bắt giữ Trần Võ Minh Quân (SN 2000); Ngô Ngọc Anh Khoa (SN 1998) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993), cùng ngụ TP HCM.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và 3 điểm chứa hàng trên địa bàn TP HCM của những người trên, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK; 216 khẩu súng các loại; 10 viên đạn AK, 40 kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan.

Bước đầu, xác định Trần Võ Minh Quân là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Nhóm này đã hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt, bọn chúng đã giao dịch gần 2.000 đơn "hàng" cho người mua ở khắp các tỉnh, TP trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ổ nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh, phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước (từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia...), chúng cất giấu tại nhiều nơi bí mật. Đồng thời, sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo, chào bán.

Khi khách hàng có nhu cầu mua, chúng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo... và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần rồi sẽ chuyển hàng. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, chúng sẽ tháo rời các bộ phận hoặc ngụy trang trong hàng hóa để gửi.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là nguồn vũ khí nguy hiểm nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự. Đồng thời, khuyến cáo, các dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hóa để tránh bị những ổ nhóm như này lợi dụng để vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.