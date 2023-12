Nước mắt phụ nữ có thể làm đàn ông bớt... hung hăng

(GLO)- Ngày 22-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại tại huyện Đức Cơ. Đây là ca tử vong thứ 4 do bệnh dại tại huyện Đức Cơ và là ca tử vong thứ 14 trên toàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.

(GLO)- Trong 2 ngày (18 và 19-12), tại TP. Pleiku, được sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng thay đổi hành vi về làm mẹ an toàn.

(GLO)- Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhưng người nhà sơ cứu bằng cách... chích dái tai để nặn máu. Rất may, ông này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

(GLO)- Ngày 19-12, tại TP. Pleiku, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng- chống ngộ độc thực phẩm do ăn cóc, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về an toàn thực phẩm năm 2023.