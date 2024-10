Với thủ đoạn giả làm khách hàng rồi đánh lạc hướng nhân viên quản lý các tiệm điện thoại, chỉ trong hơn 1 tuần, “nữ quái” này đã trộm cắp trót lọt 5 điện thoại thông minh đem bán lại lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phương thực nghiệm lại hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm điện thoại di động (ảnh Công an TP. Pleiku cung cấp).

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-8-2024, anh Nguyễn Trường Ca-Chủ cửa hàng điện thoại di động Hoàn Hảo (đường Võ Văn Kiệt, tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thấy một phụ nữ đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm đi vào cửa hàng đề nghị sửa máy tính bảng.

Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra máy tính bảng, người phụ nữ này lấy 2 điện thoại iPhone ra hỏi anh Ca mua vào với giá bao nhiêu để đổi máy mới. Anh Ca lấy 3 chiếc điện thoại mới trong tủ kính cho khách xem mà không ngờ rằng đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng của “nữ quái” này.

Anh Ca kể: “Lúc đó, cửa hàng có nhiều khách, nhân viên bận tư vấn nên để người phụ nữ này thoải mái xem điện thoại. Nhưng chị ta không mua bán gì, chỉ sửa máy tính bảng và hẹn 2 hôm sau quay lại lấy. Đến hẹn, chị ta quay lại cửa hàng để lấy máy đã sửa, sau đó lại bảo cho xem mấy mẫu iPhone mới rồi trả lại.

Sau khi người này ra về, tôi phát hiện tủ kính để điện thoại bị trống. Nghi ngờ bị mất trộm nên tôi xem lại camera thì thấy người này nhân lúc chúng tôi không để ý đã thò tay vào tủ kính lấy trộm 2 chiếc điện thoại iPhone có tổng trị giá gần 20 triệu đồng trong 2 lần đến cửa hàng. Do chị ta luôn bịt kín mặt, rất khó nhận dạng nên tôi đã báo Công an phường Yên Thế để điều tra”.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP. Pleiku) khẩn trương phối hợp với Công an phường Yên Thế xác minh, điều tra. Qua rà soát, sàng lọc đối tượng, trích xuất camera an ninh và phát động, thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng đến quần chúng nhân dân các phường, xã, đặc biệt là các tiệm điện thoại di động trên địa bàn TP. Pleiku, cơ quan Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Hồ Văn Quốc-Chủ cửa hàng điện thoại Vương Quốc (đường Phạm Văn Đồng, tổ 2, phường Yên Thế). Anh Quốc cho biết cửa hàng cũng bị một phụ nữ trộm cắp 2 chiếc smartphone vào ngày 3 và 4-8-2024 với thủ đoạn tương tự.

Trung tá Nguyễn Long Thanh-Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP. Pleiku) cho hay: “Sau khi trích xuất camera ở cửa hàng và trên các tuyến đường, chúng tôi nhận định các vụ trộm cắp này do cùng 1 đối tượng gây ra.

Qua quá trình phối hợp với Công an các phường Tây Sơn, Yên Thế để điều tra, ngay trong ngày 12-8, chúng tôi đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phương để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này không có việc làm ổn định, lại sử dụng ma túy đá. Trước đó, Phương đã bị Công an phường Tây Sơn mời làm việc vì liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận: Ngoài vụ trộm tại cửa hàng điện thoại di động Hoàn Hảo, đối tượng còn trộm 2 điện thoại Samsung và iPhone vào ngày 3 và 4-8 tại cửa hàng điện thoại Vương Quốc cũng với thủ đoạn tương tự. Chiếc điện thoại hiệu Samsung sau đó bị Phương làm hỏng rồi vứt bỏ. Riêng chiếc điện thoại iPhone 14 trộm được, Phương bán lại cho một tiệm điện thoại trên đường Trần Phú với giá 10,3 triệu đồng vào ngày 9-8.

Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng 10 giờ ngày 11-8, Phương đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro tại một cửa hàng điện thoại di động thuộc địa bàn phường Tây Sơn nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.