Bắt 3 'nữ quái' móc trộm điện thoại của người du xuân

(GLO)- Ngày 15-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024.