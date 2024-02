Quảng Ninh: Tạm giữ nghi phạm trộm gương 21 xe ô tô gây hoang mang dư luận

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang tạm giữ nghi phạm trộm gương của 21 xe ô tô đang đậu ven đường giữa trung tâm TP.Hạ Long để phục vụ điều tra.

Tin liên quan Bắt bị can trộm xe máy, trốn truy nã ra TP.Đà Nẵng du xuân

Chiều 17.2, thông tin từ Công an TP.Hạ Long cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Phạm Trọng Thành (30 tuổi, trú tại khu 4D, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) để điều tra về hành vi trộm gương ô tô gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an P.Hồng Hải (TP.Hạ Long) tiếp nhận trình báo của 17 chủ phương tiện về việc bị mất trộm gương chiếu hậu, khi đang đỗ xe ô tô tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Hạ Long). Tiến hành xác minh tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 21 chiếc xe cùng bị mất gương chiếu hậu, tổng thiệt hại khoảng 38 triệu đồng.

Bằng các biện phạm nghiệp vụ, Công an TP.Hạ Long đã phát hiện nghi can là Phạm Trọng Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, khoảng 3 giờ sáng 17.2 đã trộm gương 21 xe ô tô trên.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, gia đình Phạm Trọng Thành đã đưa ra một số giấy tờ cho rằng nghi can bị rối loạn tâm thần và điều trị tại bệnh viện từ năm 2017 - 2020. Đến nay, gia đình tự mua thuốc về để Thành điều trị tại nhà.



Công an TP.Hạ Long đang phối hợp với Viện KSND TP.Hạ Long khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Trọng Thành theo đúng quy định của pháp luật.