Nổ súng sau mâu thuẫn ở đám giỗ

(GLO)- Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, ông Phạm Ngọc Dân (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết việc thửa đất ở của gia đình ông thiếu đến 71 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Dù UBND huyện Đak Pơ đã có văn bản trả lời nhưng ông Dân vẫn chưa đồng tình.

(GLO)- Trước thực trạng “tín dụng đen” diễn biến phức tạp trên địa bàn gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Ngày 14-7, Công an tỉnh Gia Lai hội ý nghiệp vụ công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản 6 tháng đầu năm 2023.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Ksor Yun (SN 2004) và Ksor Thul (SN 2001, cùng trú tại thôn Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

(GLO)- Sáng 14-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tài liệu do Viện kiểm sát công bố cho thấy, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an đã có tới hơn 400 cuộc điện thoại chỉ trong thời gian ngắn.