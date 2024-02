Những “cánh tay nối dài” của Công an huyện Chư Sê

(GLO)- Tại Chư Sê, lực lượng Công an viên đã trở thành “cánh tay nối dài”, tích cực phối hợp với Công an chính quy bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Là công an viên làng Nhă (xã Ia Blang) từ năm 2009 đến nay, anh Rơ Mah Nim thường xuyên tuần tra, bám sát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, anh trực tiếp sát cánh cùng lực lượng Công an xã chính quy đấu tranh phòng-chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Mới đây, vào sáng 7-2, nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian thường xuyên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, anh Nim đã phối hợp với Công an xã Ia Blang nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã xác định và bắt quả tang đối tượng Đinh Huy Hiệu (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Ia Blang) đang có hành vi trộm cắp tài sản của người dân. Sau đó, Công an xã đã bàn giao đối tượng này cho Công an huyện Chư Sê để điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh tích cực tham gia cùng Công an xã chính quy tuần tra, kiểm soát địa bàn, anh Nim còn tham mưu Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và Công an xã Ia Blang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, làng Nhă đã xây dựng được mô hình “Camera an ninh” và “Tổ liên gia tự quản an ninh trật tự”. “Để tiếp tục củng cố, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, chúng tôi sẽ xây dựng thêm mô hình “Tiếng kẻng an ninh nhân dân” tại làng”-anh Nim cho hay.

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng-Trưởng Công an xã Ia Blang-cho biết: Anh Rơ Mah Nim rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, vừa qua, anh đã hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng Công an trong việc truy tìm, bắt giữ đối tượng Đinh Huy Hiệu có hành vi trộm cắp tài sản. Công an xã đang đề xuất Đảng ủy, UBND xã Ia Blang khen thưởng anh Nim về thành tích này.

Tương tự, 12 năm làm công an viên làng Ia Pết (xã Ia Pal), ông Rah Lan Nú thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông tích cực tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để bà con nêu cao cảnh giác; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Ông Nú chia sẻ: Làng Ia Pết có 189 hộ với 858 khẩu, trong đó, người Jrai chiếm 95%. Trước đây, làng xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi: nẹt pô, sử dụng rượu, bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

“Để đảm bảo an toàn giao thông, tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát kết hợp theo dõi dữ liệu hệ thống camera an ninh lắp đặt tại một số tuyến đường của làng nhằm xác minh các trường hợp vi phạm. Khi đã xác định, tôi đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở họ. Đối với những trường hợp tái phạm, tôi phối hợp với Công an xã gọi hỏi, răn đe buộc ký cam kết chấp hành pháp luật.

Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng chuyển biến tích cực, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm đáng kể, nhiều trường hợp quậy phá trước đây đã tu chí làm ăn, kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình”-ông Nú cho hay.

Ngoài thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông Nú còn tích cực phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Sê thực hiện công tác cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho số công dân đủ điều kiện tại địa phương, góp phần giúp Công an xã Ia Pal hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn được giao.

Với những đóng góp của mình, ông Nú được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Năm 2023, ông được Chủ tịch UBND xã Ia Pal tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Thành Long-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Chư Sê) thông tin: Huyện Chư Sê có 105 công an viên, 46 thành viên bảo vệ dân phố. Thời gian qua, lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố đã hỗ trợ đắc lực cho Công an xã chính quy và các đội nghiệp vụ Công an huyện thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đảm bảo an ninh trật tự; kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố. Đồng thời, quan tâm thực hiện chế độ đối với lực lượng này theo quy định của pháp luật”-Thiếu tá Long cho biết.