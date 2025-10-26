Nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 16.000 cây quế giống cho người dân Lào Cai

(GLO)- Ngày 25-10, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) tổ chức chương trình “Sinh kế xanh” tại xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai).

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Ngôi sao dũng cảm và Đoàn xã Châu Quế.

Các đơn vị tặng cây quế cho người dân xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 16.000 cây quế giống cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế lâu dài. Việc trồng và chăm sóc cây quế còn góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ rừng, giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tặng 30 suất quà an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Châu Quế; mỗi phần quà gồm: bàn ghế nhựa, chén bát, xô nhựa, phích nước, đồ tẩy rửa, chăn ấm-những vật dụng thiết yếu giúp bà con cải thiện sinh hoạt hàng ngày, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các đơn vị tặng quà cho người dân xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Châu

Nhân dịp này, Công ty Diamondgene cũng đồng hành cùng Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky trao hàng ngàn chiếc áo thun, áo polo cho người dân; tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mầm non Châu Quế Thượng (xã Châu Quế).