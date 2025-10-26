Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 16.000 cây quế giống cho người dân Lào Cai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-10, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) tổ chức chương trình “Sinh kế xanh” tại xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai).

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Ngôi sao dũng cảm và Đoàn xã Châu Quế.

cac-don-vi-tang-cay-que-giong-cho-nguoi-dan.jpg
Các đơn vị tặng cây quế cho người dân xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 16.000 cây quế giống cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế lâu dài. Việc trồng và chăm sóc cây quế còn góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ rừng, giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tặng 30 suất quà an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Châu Quế; mỗi phần quà gồm: bàn ghế nhựa, chén bát, xô nhựa, phích nước, đồ tẩy rửa, chăn ấm-những vật dụng thiết yếu giúp bà con cải thiện sinh hoạt hàng ngày, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

ban-to-chuc-tang-qua-cho-nguoi-dan.jpg
Các đơn vị tặng quà cho người dân xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Châu

Nhân dịp này, Công ty Diamondgene cũng đồng hành cùng Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky trao hàng ngàn chiếc áo thun, áo polo cho người dân; tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mầm non Châu Quế Thượng (xã Châu Quế).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Từ thiện

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

Từ thiện

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

Từ thiện

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

null