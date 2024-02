Nhìn lại 3 vụ án người nổi tiếng phạm pháp

Bà Nguyễn Phương Hằng, người mẫu Ngọc Trinh hay hotgirl Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đều là những người có lượng lớn lượt theo dõi trên facebook, tiktok… Nhưng thay vì tuân thủ pháp luật, sống chuẩn mực, ứng xử có văn hoá trong đời sống cũng như trên không gian mạng thì họ lại làm điều ngược lại.

1. Bà Nguyễn Phương Hằng lãnh 3 năm tù giam

Ngày 8-10-2023, sau khi kết thúc 15 ngày sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án 3 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên.

Tại bản án sơ thẩm do TAND TP HCM tuyên hồi 21-9-2023, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, buộc bồi thường 25 triệu đồng (trong tổng số 36 triệu đồng) cho 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, nội dung vụ án như sau:

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật của 10 người gồm: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan.

Xét hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định 72 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đối với các buổi livestream tổ chức đua chó tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) ngày 19-3-2022 đã được giám định chuyển đổi giọng nam, giọng nữ trong các video thu giữ, tại văn bản giám định thể hiện kết luận nội dung phát ngôn cho thấy không vi phạm pháp luật như đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển nên cơ quan CSĐT không xem xét xử lý là có căn cứ.

Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bị cáo Hằng, có tham gia 1 buổi livestream ngày 31-12-2021 có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển. Nhưng video thu giữ thể hiện ông Dũng tham dự khi bị cáo Hằng đã chấm dứt phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Do đó, không có cơ sở xử lý ông Dũng với vai trò đồng phạm giúp sức bị cáo Nguyễn Phương Hằng theo đơn của ông Nguyễn Đức Hiển nên cơ quan điều tra không khởi tố.

Theo HĐXX, hành vi khách quan của các bị cáo thoả mãn dấu hiệu cấu thành của nhiều tội phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", "Làm nhục người khác", "Vu khống". Trong đó, tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" là tội nặng hơn hai tội còn lại cho nên các bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn".

Do đó, HĐXX kết luận các bị cáo phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

HĐXX cho biết khi lượng hình đã xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng về trách nhiệm hình sự. Theo đó, HĐXX cho rằng hình phạt đặt ra đối với các bị cáo phải nghiêm, là hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức giáo dục họ có ý thức tuân thủ pháp luật, các quy tắc trong cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng người, đấu tranh phòng chống tội phạm.

2. Người mẫu Ngọc Trinh nhận án treo

Ngày 2-2-2024, sau hơn 3 tháng tạm giam, Trần Thị Ngọc Trinh hay còn gọi là người mẫu Ngọc Trinh (SN 1989, quê Trà Vinh) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Tại tòa, người mẫu Ngọc Trinh khai trong lúc học kỹ năng để thi bằng lái xe phân khối lớn, bị cáo có xem được video của một số phụ nữ chạy mô tô biểu diễn các động tác khó. Phấn khích thái quá nên Ngọc Trinh muốn thực hiện theo.

Thông qua người quen giới thiệu, Ngọc Trinh thuê Trần Xuân Đông dạy lái xe với giá 40 triệu đồng. Ngọc Trinh nói, Trần Xuân Đông có khuyến cáo không nên thực hiện các động tác này nhưng vì hiếu thắng, Ngọc Trinh vẫn bất chấp.

HĐXX xác định Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối lớn nhưng rủ Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn... Khoảng thời gian các bị cáo gây rối được xác định kéo dài từ tháng 7-2023 đến tháng 10-2023. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng và an toàn giao thông, gây mất trật tự xã hội.

Sau đó, Ngọc Trinh sử dụng các nền tảng mạng xã hội có hàng triệu lượt người theo dõi của mình để đăng tải các video thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm khi lái mô tô phân khối lớn, có cả video bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.

Tại tòa, Ngọc Trinh nhiều lần khóc, bày tỏ ăn năn. Ngọc Trinh nói mục đích duy nhất của việc quay và đăng clip chỉ là để kỷ niệm. Ba ngày sau khi đăng tải các video, bị cáo bị phần lớn người theo dõi trên mạng xã hội lên án chỉ trích. Nhưng phải đến khi làm việc với cơ quan chức năng, bị cáo mới nhận thức rõ sai phạm của mình. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, gây ảnh hưởng xấu cho khán giả theo dõi mình. Bị cáo đã nhận thức được nếu trong lúc biểu diễn như vậy mà có người dân đi qua thì sẽ gây nguy hiểm cho họ.

Theo Ngọc Trinh, hành vi của mình xuất phát từ những giây phút bốc đồng dẫn đến phạm tội. "Khi nhận ra sai trái thì đã muộn" - Ngọc Trinh trình bày với HĐXX.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội "Gây rối trật tự công cộng".

3. Hotgirl Trang Nemo lãnh 9 tháng tù giam

Chuyện Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên thường gọi là Trang Nemo) cũng từng là câu chuyện gây xôn xao dư luận bởi đây cũng là người được quan tâm trên mạng xã hội. Đến nay, TAND quận 10 (TP HCM) đang xác minh đơn xin hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang.

Nội dung vụ án thể hiện, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và bà Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng của Trang tại quận 1 để giải quyết.

Chiều 16-1-2022, bà My cùng hai người khác đến cửa hàng "Trang Nemo" để xin lỗi nhưng sau đó thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), sau đó, người của Trang xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… chị Khanh.

Người bạn khác của My là Trần Thị Hoàng Yên xông vào can ngăn cũng bị đánh. Bảo vệ cửa hàng cũng lao vào tấn công chị Khanh.

Lực lượng chức năng đưa tất cả người liên quan về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỉ lệ tổn thương do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang và đồng phạm thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hồi đầu tháng 9-2023, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án 9 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với bị cáo này. Sau bản án phúc thẩm, TAND TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ án về cấp xét xử sơ thẩm (TAND quận 1). TAND quận 1 xét thấy bị cáo Trang cư trú tại quận 10 nên đã ủy thác cho TAND quận 10 thực hiện thi hành án.