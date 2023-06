Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Thực hiện Công văn số 5418 ngày 27-4-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam về việc lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Hội ND các cấp tổ chức lấy ý kiến góp ý. Đến nay, Hội ND tỉnh đã nhận được hơn 100 ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên trong tỉnh.