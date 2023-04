(GLO)- Vì lợi ích cá nhân nên một số cán bộ xã ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã nhập hộ khẩu khống cho nhiều người vào địa bàn do mình quản lý để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang các nước khác. Hậu quả là nhiều trường hợp vướng vòng lao lý do vi phạm pháp luật.

Tin liên quan Khẩn trương bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giam Võ Đình Tuấn (SN 1978, trú tại làng Le 2, xã Ia Lang), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Lang; Kpui Bơn (SN 1971, trú tại làng Le 1, xã Ia Lang), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang cùng 4 đối tượng khác được tại ngoại.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang, Võ Đình Tuấn và Kpuih Bơn đã nhập hộ khẩu khống cho một số người từ các tỉnh phía Bắc vào xã Ia Lang. Sau đó, những người này đã sử dụng sổ hộ khẩu để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động qua các nước châu Âu và châu Á.

Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, sau khi vụ việc bị Công an tỉnh phát hiện, ngày 7 và 9-2-2023, ông Bơn và ông Tuấn đã làm đơn xin nghỉ việc với lý do kinh tế gia đình gặp khó khăn, bản thân thường xuyên đau ốm, không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm đương nhiệm vụ. Đơn xin nghỉ việc của 2 ông gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia Lang để được xem xét giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đến ngày 24-2-2023, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã ký Quyết định số 362 và 363/QĐ-UBND thống nhất cho ông Tuấn và ông Bơn được nghỉ việc theo nguyện vọng. Hiện vụ việc liên quan đến 6 đối tượng trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ.

Cũng liên quan đến những hành vi trên, ngày 22-3-2023, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Mạnh (SN 1979, trú tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ), nguyên Phó Trưởng Công an (bán chuyên trách) xã Ia Kriêng 4 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Lệ (59 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Viết Kế (44 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Thảo (41 tuổi, trú tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng mức án 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 30-10-2020, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) tiếp nhận tin báo về tội phạm do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) gửi đến về việc có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ để được nhập khẩu, làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu đi nước ngoài.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh xác định bị cáo Trần Duy Mạnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Trưởng Công an xã Ia Kriêng đã giả mạo chữ ký của Trưởng Công an xã nhập hộ khẩu khống cho nhiều cá nhân không sống tại địa phương để những người này làm giả giấy tờ tùy thân đi xuất khẩu lao động. Trong đó có việc nhập khẩu khống cho Phạm Thị Thảo bằng thông tin của người khác và ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân có dán ảnh của Thảo để người này đi xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Liên bang Nga. Bị cáo Trần Văn Lệ đã có hành vi cung cấp thông tin của Nguyễn Viết Kế với họ tên người khác để làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu giả giúp Kế đi xuất khẩu lao động, từ đó hưởng lợi 200 USD. Riêng Phạm Thị Thảo và Nguyễn Viết Kế đã sử dụng thông tin không phải của mình đi làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu để xuất cảnh trái phép.