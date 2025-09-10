Danh mục
Công an xã Phù Mỹ bắt giữ thủ phạm của 5 vụ trộm xe máy

NGUYỄN CHƠN
VĂN TỐ
(GLO)- Ngày 9-9, Công an xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chót (SN 1978, thường trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) - đối tượng sống lang thang đã trộm 5 xe máy.

Sáng 8-9, anh Nguyễn Ngọc Tịnh (SN 1997, trú thôn Tường An, xã Phù Mỹ) đến Công an xã trình báo về việc bị mất trộm xe máy Honda Air Blade biển số 77D1-254.55. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 7-9, anh Tịnh đi làm về dựng xe máy ở sân nhưng không rút chìa khóa rồi khép cổng cài then, vào nhà ngủ; sáng ra không thấy xe máy đâu nữa.

ke-trom-xe-may.jpg
Đối tượng Trần Văn Chót và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Vào cuộc điều tra, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ xác định Trần Văn Chót đã gây ra vụ trộm. Chót sử dụng chiếc xe của nạn nhân di chuyển trên đường bê tông qua thôn Trà Quang (xã Phù Mỹ), bị Công an đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận lúc 5 giờ ngày 8-9, khi điều khiển mô tô biển số 77AC-011.20 đến thôn Tường An thì bị hỏng, Chót bỏ xe và tiếp tục đi bộ. Khi đi ngang qua nhà anh Tịnh, Chót phát hiện bên trong sân có chiếc xe máy nên tìm cách mở cổng dắt xe ra đường, nổ máy bỏ chạy.

Qua đấu tranh, Chót khai nhận từ tháng 6-2025 đến nay, trong quá trình sống lang thang đã gây ra 4 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, Công an xã Phù Mỹ đã thu hồi 3 chiếc, chiếc còn lại Công an xã An Lương đang tạm giữ.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

