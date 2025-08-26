Phát hiện bộ xương khô trên núi: Đã có người đến nhận là thân nhân của nạn nhân

(GLO)- Chiều 26-8, theo nguồn tin của phóng viên, một gia đình tại xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân của nạn nhân trong vụ bộ xương khô được phát hiện trên núi ở xã Chư A Thai.

Trước đó, sáng 23-8, một nhóm người tại xã Chư A Thai trong lúc đi hái nấm ở khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng tá hỏa phát hiện 1 bộ xương khô, nghi là xương người nên đã trình báo lực lượng Công an.

Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây. Ảnh: Duy Hải

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và tổ chức chôn cất, mai táng cho nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân có dấu hiệu tử vong từ nhiều tháng trước. Tại khu vực này thu giữ 1 chiếc áo khoác, 1 thắt lưng được buộc trên cành cây với nghi vấn của một vụ treo cổ.

Sau khi Cơ quan Công an thông báo, đến ngày 26-8, một gia đình tại thôn Plei Ama Rin 2, xã Ia Pa đã đến nhận là thân nhân và cho biết nạn nhân là anh K.T. (SN 2004).

Theo gia đình, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ). Khoảng đầu tháng 12-2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nên gia đình liên hệ anh T. mang quần áo lên cho em trai.

Sau khi đến Bệnh viện, anh T. đã bắt xe khách trở về nhà. Tuy nhiên, khi đi anh không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó, gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với anh T. Gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm anh T. mất tích từ nhiều tháng trước, song không có hồi âm.

Hình ảnh được gia đình cung cấp ghi nhận anh T. mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo thu tại hiện trường.

Đặc biệt, ngoài những thông tin trên, gia đình anh T. đã cung cấp 1 tấm ảnh được cho là anh T. đang mặc chiếc áo khoác giống chiếc áo phát hiện tại núi Chư A Thai.

Được biết, hiện Cơ quan Công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.