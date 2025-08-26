Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Phát hiện bộ xương khô trên núi: Đã có người đến nhận là thân nhân của nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-8, theo nguồn tin của phóng viên, một gia đình tại xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân của nạn nhân trong vụ bộ xương khô được phát hiện trên núi ở xã Chư A Thai.

Trước đó, sáng 23-8, một nhóm người tại xã Chư A Thai trong lúc đi hái nấm ở khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng tá hỏa phát hiện 1 bộ xương khô, nghi là xương người nên đã trình báo lực lượng Công an.

chiec-ao-khoac-va-that-lung-buoc-tren-canh-cay-anh-duy-hai.jpg
Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây. Ảnh: Duy Hải

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và tổ chức chôn cất, mai táng cho nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân có dấu hiệu tử vong từ nhiều tháng trước. Tại khu vực này thu giữ 1 chiếc áo khoác, 1 thắt lưng được buộc trên cành cây với nghi vấn của một vụ treo cổ.

Sau khi Cơ quan Công an thông báo, đến ngày 26-8, một gia đình tại thôn Plei Ama Rin 2, xã Ia Pa đã đến nhận là thân nhân và cho biết nạn nhân là anh K.T. (SN 2004).

Theo gia đình, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ). Khoảng đầu tháng 12-2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nên gia đình liên hệ anh T. mang quần áo lên cho em trai.

Sau khi đến Bệnh viện, anh T. đã bắt xe khách trở về nhà. Tuy nhiên, khi đi anh không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó, gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với anh T. Gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm anh T. mất tích từ nhiều tháng trước, song không có hồi âm.

hinh-anh-duoc-gia-dinh-cung-cap-ve-anh-t-dang-mac-chiec-ao-khoac-giong-voi-chiec-ao-thu-tai-hien-truong.jpg
Hình ảnh được gia đình cung cấp ghi nhận anh T. mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo thu tại hiện trường.

Đặc biệt, ngoài những thông tin trên, gia đình anh T. đã cung cấp 1 tấm ảnh được cho là anh T. đang mặc chiếc áo khoác giống chiếc áo phát hiện tại núi Chư A Thai.

Được biết, hiện Cơ quan Công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Tin tức

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

Tin tức

(GLO)- Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

null