Nam sinh lớp 7 ở xã Ia Pia bị bạn đâm trọng thương

(GLO)- Chiều 12-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ 1 học sinh lớp 7 bị đâm thấu ngực.

Trước đó, vào buổi học sáng cùng ngày, 2 học sinh của Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Pia) là em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường.

Em I. đã được đưa vào phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: CTV

Lúc này, em T. đã rút 1 con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, em I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện và hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám cho thấy em I. bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.