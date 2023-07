Nguyên kế toán trưởng Công ty AIC ra đầu thú để hưởng khoan hồng

(GLO)- Với mục tiêu ra khỏi diện xã trọng điểm về an ninh trật tự vào cuối năm 2023, xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều hoạt động cụ thể và phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn nhằm chủ động trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) khẳng định, cơ quan này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi.

Ngày 2/7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 'Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép', bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các địa phương triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh.

(GLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó có người Bahnar ở các buôn làng. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực.