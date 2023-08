Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 3-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được huyện Đức Cơ chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự ngày hội có đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện, xã và bà con nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Pnôn đã chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã đã tham mưu, phối hợp với Ban chỉ đạo, Đồn Biên phòng Ia Pnôn cung cấp cho Công an xã 13 nguồn tin, trong đó có 3 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã kiểm tra, xác minh dấu hiệu tội phạm, chuyển Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền; 15 hình ảnh có liên quan đến vi phạm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, xã đã củng cố kiện toàn 15 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, làng; 5 tổ quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Các tổ hòa giải cơ sở cũng đã phối hợp, tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc, mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống hàng ngày của người dân…

Xã Ia Pnôn phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức 4 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với những nội dung vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng-chống ma túy, buôn bán người, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…. Qua đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh tặng 10 suất quà cho những quần chúng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, kéo co, đốt lửa trại, múa xoang, biểu diễn cồng chiêng.