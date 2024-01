Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết tính đến 21h ngày 1/1 (giờ địa phương), Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt do động đất có độ lớn 7,6 ở miền Trung nước này.

Úc, New Zealand là hai trong những nước đón năm mới 2024 sớm nhất thế giới.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa vớt thi thể ông N.V.V. (SN 1970, trú tại tổ 1, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) dưới một giếng sâu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà đối với bị can Trịnh Văn Chiến để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.