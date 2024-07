Ngăn chặn 5 căn nhà, đất của chồng, con cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

Trước đó, bà Lan bị khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến vụ án đại gia Diệp Bạch Dương và hiện đang bỏ trốn.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối để tổ chức giải tỏa ngăn chặn nhà đất của chồng, con bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03), Bộ Công an.

Cụ thể, các tài sản đang bị ngăn chặn không liên quan đến các tài sản được xác định, xử lý trong vụ án gồm nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 23 (đường 20, phường An Khánh); nhà và đất tại số 74 Nguyễn Cơ Thạch (phường An Lợi Đông); căn nhà số 601D đường 15 (phường An Phú); căn nhà 601I, đường 15 (phường An Phú, thành phố Thủ Đức) và căn nhà 56 Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, Quận 1).

Trước đó, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến vụ án đại gia Diệp Bạch Dương và hiện đang bỏ trốn.

Năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và một số đơn vị liên quan tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã yêu cầu ngăn chặn tài sản là bất động sản, tài sản gắn liền trên đất đứng tên công ty và các cá nhân gồm bà Đào Thị Hương Lan; Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, bà Dương Thị Bạch Diệp; rà soát đối với một số cá nhân khác có liên quan.

Tháng 1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của chồng và con trai của bà Lan; đồng thời cũng nhận được đơn của người mua nhà đất đề nghị giải tỏa ngăn chặn đối với các tài sản đứng tên chồng, con bà Lan. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra xem xét giải quyết.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và một số đơn vị liên quan tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, thu hồi 100% số tiền thiệt hại và đã đưa ra xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bị can trong vụ án không phải áp dụng hình phạt bổ sung.

Bản án phúc thẩm (năm 2022) tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xác định trách nhiệm dân sự của các bị cáo, các đương sự có liên quan, các tài sản có liên quan cần phải xử lý trong vụ án cũng như án phí buộc các bên phải thi hành.

Với chồng, con của bà Lan và ông Đ.A.T, bản án không xác định trách nhiệm cũng như các nghĩa vụ có liên quan trong vụ án.

Từ những điều kiện trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an không còn yêu cầu ngăn chặn với các tài sản trên và đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện giải tỏa, bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân.