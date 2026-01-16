Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 16-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, công tác quản lý địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần đưa hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương



Hiện toàn tỉnh có 200 giấy phép khai thác khoáng sản đang hoạt động. Năm 2025, sản lượng khai thác đạt 2,2 triệu m3 đá nghiền, 360 ngàn m3 đá khối, 750 ngàn m3 cát xây dựng, 4 tỷ m3 đất san lấp, 20 ngàn m3 sét gạch ngói. Tổng nguồn thu từ khai thác khoáng sản đạt hơn 367 tỷ đồng.

Qua công tác thanh - kiểm tra, cơ quan chức năng đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp khai thác vượt ranh giới cho phép; xử phạt 9 doanh nghiệp vi phạm với số tiền 1,178 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản được đẩy mạnh; việc cấp phép mỏ vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Công tác lắp đặt camera, trạm cân giám sát tại các mỏ khai thác từng bước được triển khai, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị nêu khó khăn, vướng mắc trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần xem công tác quản lý nhà nước về khoáng sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đề ra các giải pháp quản lý chặt chẽ.

Trọng tâm là nắm chắc tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân; giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện chặt chẽ các quy trình, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành; khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục liên quan đến quy hoạch, cấp phép, đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương chuẩn bị các mỏ vật liệu phục vụ thi công xây dựng các dự án trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan chức năng có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là những nơi thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra các điểm nóng về hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Sở Xây dựng thẩm định các dự án xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng đảm bảo công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch khoáng sản.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sở Tài chính tăng cường thẩm tra nguồn gốc các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra và kịp thời phối hợp xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Các ban quản lý dự án của tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương xác định cụ thể các mỏ vật liệu phục vụ trực tiếp thi công xây dựng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án cấp bách. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác; kịp thời báo cáo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng xử lý khi có trường hợp vi phạm. Từ đó, tạo sức răn đe để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích.