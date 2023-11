Nam thanh niên nghĩ ra chiêu bài 'chạy án' để lừa đảo

Nam thanh niên 30 tuổi nổ có quen biết với công an, VKSND để có thể chạy án giúp người phạm tội ra trại sớm rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Thạnh (SN 1993; ngụ xã Hải Dương, TP Huế) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M. (SN 2000; ngụ phường Phú Thượng, TP Huế) bị cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Thạnh đặt vấn đề với chị M. là mình có mối quan hệ với công an, VKSND sẽ "chạy án" được cho người thân chị M. ra trại sớm...

Bằng thủ đoạn này, ngày 8-6, Thạnh yêu cầu chị M. chuyển tiền cho Thạnh 80 triệu đồng; ngày 4-7 chuyển thêm 30 triệu đồng và mang đi tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian chị M. biết mình bị lừa đảo nên trình báo công an. Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã xác minh, làm rõ và tiến hành các thủ tục bắt tạm giam đối với với Thạnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an thành phố Huế khuyến nghị, việc các cơ quan chức năng bắt tạm giữ, tạm giam, thi hành án... sẽ được thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, không ai có thể can thiệp nên mọi người hết sức lưu ý tránh các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.