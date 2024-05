Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(GLO)- Chiều 23-4, tại thôn Tân Hòa (xã Tân An), Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai và UBND xã Tân An tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.